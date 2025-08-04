На Нікопольщині через російські атаки постраждали дві людини – Лисак

На Нікопольщині через російські атаки постраждали дві людини – чоловіки 48 і 53 років, повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, пошкоджені адмінбудівля, підприємство, екскаватор і авто.

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Як повідомили в ОВА, від російських атак FPV-дронами та артилерією потерпали Нікополь, Мирівська, Покровська і Марганецька громади.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



