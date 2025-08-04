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Новини | Події

Через російську атаку на Степногірськ загинули дві людини – Федоров

Загинули 60-річний та 49-річний чоловіки
Загинули 60-річний та 49-річний чоловіки

Через російську атаку на Степногірськ загинули дві людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни безперервно атакують прифронтове місто. Внаслідок ворожих ударів зруйновано будинок. Загинули 60-річний та 49-річний чоловіки», – написав він у телеграмі.

За даними місцевої влади, російські військові протягом 3 серпня атакували Степногірську громаду – внаслідок ударів загинули троє людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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