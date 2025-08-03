ОВА: внаслідок російського удару по Степногірській громаді загинули двоє чоловіків і жінка

Російські військові впродовж дня 3 серпня атакували Степногірську громаду, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його даними, через атаку РФ зруйновані будинки, є загиблі.

«Внаслідок ударів загинули троє людей – чоловіки 50 та 40 років і жінка 58 років», – підсумував Федоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.