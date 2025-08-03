Генштаб ЗСУ: від початку доби відбулось 116 боєзіткнень, із них 38 – на Покровському напрямку

На фронті від початку доби 3 серпня сталось 116 бойових зіткнень, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними українського командування, на Північно–Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили сім атак армії РФ, ще три бойові зіткнення тривають.

«Противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 143 артилерійських обстріли, зокрема п’ять – із реактивної системи залпового вогню. Сьогодні противник тричі атакував позиції наших військ у районах Вовчанська, Фиголівки та Красного Першого на Південно-Слобожанському напрямку», – йдеться в оперативному зведенні.

Також відомо, що на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих штурмів у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

«Агресор 13 разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку – поблизу Карпівки, Торського, Григорівки, в напрямку Середнього, Чернещини, Шандриголового. Два боєзіткнення тривають. На Сіверському напрямку наші оборонці відбили одну ворожу атаку, ще три спроби противника просунутись поблизу Григорівки, Серебрянки та Сіверська тривають дотепер», – наголосили у Генштабі.

У командуванні також повідомили, що на Покровському напрямку відбулося 38 бойових зіткнень у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, в напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгородне, Родинське, Червоний Лиман. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

Як повідомив 29 липня проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагаються створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».



