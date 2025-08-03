В острівній зоні Херсона за останні тижні війська РФ значно збільшили кількість штурмів – Волошин

Біля Херсона на островах за кілька останніх тижнів російські війська значно збільшили кількість штурмових дій, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.



За його словами, противник проводить штурми по всій острівній зоні – від півдня з островів Козулиський і Забич, закінчуючи Антонівським залізничним мостом.



«Щодня ми фіксуємо там приблизно сім-вісім бойових зіткнень. За минулу добу було дещо менше. Проте противник перегруповувався. Він намагається зайняти певні плацдарми на островах. Це йому не вдається. Але вчора ворог застосував кориговані авіаційні бомби безпосередньо по Херсону. Ворог влучив у міст, який веде на один з районів під назвою Корабель», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



Він додав, що інформація про наслідки руйнувань буде дещо згодом, наразі триває обстеження.



Волошин зазначив, що у цьому районі не було військових об'єктів.

Проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» Владислав Волошин 29 липня заявив, що за останній тиждень ситуація на Придніпровському (Херсонському) напрямку стала більш напруженою, військові РФ намагаються взяти під контроль залізничну частину Антонівського мосту.

За даними місцевої влади, третій день поспіль російська армія б’є по Корабельному району Херсона з авіації. Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, є кілька влучань по Острівському мосту – через пошкодження рух ускладнений, але наразі можливий.



Повідомляється, що нині у мікрорайоні Корабел залишаються близько 1800 людей, серед них – 187 маломобільних та 31 дитина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.