Сили РФ знову завдали авіаудару по Херсону, є влучання біля мосту – влада

Російські війська знову завдали авіаудару по Херсону, зафіксовано влучання біля мосту, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російські військові знову атакували Херсон з авіації. Попередньо, зафіксовано влучання в районі мосту», – написав він у телеграмі.

За його словами, інформація щодо постраждалих та пошкодження встановлюється.

Як повідомляла ОВА, російські війська вранці з артилерії завдали ударів по Херсону, поранені три людини.

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Як повідомляла місцева влада, минулої доби через російську агресію загинули дві людини загинули, ще 10 – поранені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



