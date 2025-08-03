Через атаки РФ у чотирьох областях України загинули вісім людей, поранені 28 людей – влада

Через російські атаки у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях загинули вісім людей, поранені 28 людей, повідомила місцева влада.



Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і 9 населених пунктів Харківщини, внаслідок обстрілів постраждали четверо людей, зокрема дитина

«У місті Чугуїв постраждали жінки 31, 35 і 54 років; у селі Івано-Шийчине Богодухівської громади постраждала 6-річна дівчинка», – написав він у телеграмі.

Також російські війська минулої доби обстрілювали 29 населених пунктів та місто Херсон, через російську агресію загинули дві людини загинули, ще 10 – поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

На Донеччині через російську агресію загинули 5 людей – двоє у Костянтинівці, а також у Сіверську, Покровську і Райському, ще 11 – поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«У Дружківці 7 людей поранено, пошкоджено 2 будинки, ринок, крамницю і адмінбудівлю, знищено декілька автівок; у Райському загинула людина. У Костянтинівці 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 3 адмінбудівлі, 3 приватні будинки, підприємство і 6 одиниць транспорту», – написав він у телеграмі.



За даними голови ОВА Івана Федорова, внаслідок російських атак загинула людина, поранені троє людей у Запорізькому районі. Він повідомив, що упродовж доби сили РФ завдали 517 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області, зокрема, здійснили шість авіаційних ударів по Веселянці, Річному, Малинівці, Новоіванівці, Новоандріївці та Білогірʼю.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



