Війська РФ вранці завдали ударів по Херсону, поранені три людини – ОВА

Російські війська вранці з артилерії завдали ударів по Херсону, поранені три людини, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.



За даними ОВА, близько 06:30 сили РФ обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона – 69-річний чоловік зазнав вибухової травми, уламкових поранень ноги та голови, 21-річна херсонка зазнала вибухової травми та уламкових поранень руки.

Також близько 05:30 через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждала 52-річна жінка, яка в момент атаки перебувала вдома – у неї діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, додають в ОВА.

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Як повідомляла місцева влада, минулої доби через російську агресію загинули дві людини загинули, ще 10 – поранені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



