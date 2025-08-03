ОВА: через сьогоднішній авіаудар по мосту в Херсоні загинула людина

Внаслідок сьогоднішнього авіаційного удару по мосту у Корабельному районі Херсона смертельні травми дістав 65-річний чоловік, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними місцевої влади, третій день поспіль російська армія б’є по Корабельному району Херсона з авіації. Як раніше повідомляв Прокудін, сьогодні є кілька влучань по Острівському мосту – через пошкодження рух ускладнений, але наразі можливий.



Повідомляється, що нині у мікрорайоні Корабел залишаються близько 1800 людей, серед них – 187 маломобільних та 31 дитина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



