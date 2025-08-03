Влада: знову зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Краматорську 31 липня

Зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Краматорську 31 липня, повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

За словами чиновника, кількість загиблих у Краматорську зросла до 5 людей.

Російські військові вдень 31 липня завдали удару по центру Краматорська на Донеччині. Раніше було відомо про чотирьох загиблих та 11 поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



