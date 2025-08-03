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Влада: знову зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Краматорську 31 липня

Наслідки атаки сил РФ по Краматорську, 31 липня 2025 року
Наслідки атаки сил РФ по Краматорську, 31 липня 2025 року

Зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Краматорську 31 липня, повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

За словами чиновника, кількість загиблих у Краматорську зросла до 5 людей.

Російські військові вдень 31 липня завдали удару по центру Краматорська на Донеччині. Раніше було відомо про чотирьох загиблих та 11 поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Київ у жалобі: ракетний удар Росії убив 31 людину, серед них 5 дітей
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Київ у жалобі: ракетний удар Росії убив 31 людину, серед них 5 дітей

У Святошинському районі Києва тривають аварійні роботи. У ніч проти 31 липня російська ракета «Іскандер-К» влучила в житловий будинок і зруйнувала цілий під'їзд, 31 людина загинула. Кияни приносять до місця трагедії квіти.


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