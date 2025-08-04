Поліція: на Харківщині російський FPV-дрон влучив у мопед – загинули чоловік і жінка

На Харківщині через російську атаку FPV-дроном загинули двоє людей, повідомляє у телеграмі пресслужба Національної поліції.

За даними поліції, близько 14:00 на дорозі у Вовчанській громаді російський FPV-дрон влучив у мопед, на якому їхали цивільні чоловік і жінка – від отриманих поранень вони загинули на місці.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у червні заявила, що цивільні люди у прифронтових районах України потерпають внаслідок атак безпілотників малого радіусу дії, здійснених російськими військовими, а велика кількість таких атак погіршила й без того критичну гуманітарну ситуацію вздовж лінії фронту.

Організація задокументувала випадки, коли «оператори безпілотників навмисно атакували цивільних осіб, які пересувалися приватними автомобілями, користувалися автобусами, гуляли на вулиці, їхали на велосипедах, надавали гуманітарну допомогу, евакуювали інших або перебували у чітко позначених каретах швидкої допомоги». Такі атаки можуть становити воєнні злочини, наголосили в ООН.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.