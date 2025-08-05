Удар по Лозовій: один чоловік загинув, поранені 10 людей – ДСНС

Унаслідок нічної масованої атаки БпЛА на місто Лозова в Харківській області спалахнули кілька пожеж, повідомило обласне управління ДСНС зранку 5 серпня.

«Постраждали 10 осіб, з них дві дитини, один чоловік загинув», – ідеться в повідомленні рятувальників.

Раніше місцева влада та «Укрзалізниця» повідомили, що внаслідок ударів, завданих російськими військовими по місту Лозова, є потерпілі, ушкоджена залізнична інфраструктура.

У місті тимчасово закритий залізничний вокзал, «Укрзалізниця» повідомила про скасування двох приміських поїздів і зміни в русі ще двох – через неможливість прийняти поїзди по станції Лозова.

Лозова є вузловою станцією, вона розташована на межі Південної, Придніпровської та Донецької залізниць.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.