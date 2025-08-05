Унаслідок повітряної атаки РФ ушкоджена вузлова станція Лозова на Харківщині, є поранені – влада

Унаслідок ударів, завданих російськими військовими по місту Лозова на Харківщині, є потерпілі, ушкоджена залізнична інфраструктура, йдеться в повідомленнях місцевої влади та «Укрзалізниці».

«Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. На жаль, є поранені – серед них двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога... Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста… Відбуваються зміни в транспортному сполученні. Це поки що вся інформація, яку можемо надати», – повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

У місті тимчасово закритий залізничний вокзал, «Укрзалізниця» повідомила про скасування двох приміських поїздів і зміни в русі ще двох – через неможливість прийняти поїзди по станції Лозова.

Лозова є вузловою станцією, вона розташована на межі Південної, Придніпровської та Донецької залізниць.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.