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Влада підтвердила удари по Харкову

Російські ракети, ймовірно, запущені по території України з Бєлгородської області Росії, які було видно на світанку в Харкові, серпень 2022 року

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив удари по Харкову.

«Зараз у нас в прямому ефірі удар по місту Харкову. Напевно, це був ракетний удар – зараз будемо з'ясовувати. Зараз у нас оголошена тривога - є удари по Харкову», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Раніше у соцмережах повідомили про звуки вибухів в Харкові та Дніпрі.

Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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