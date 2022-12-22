Влада підтвердила удари по Харкову

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив удари по Харкову.



«Зараз у нас в прямому ефірі удар по місту Харкову. Напевно, це був ракетний удар – зараз будемо з'ясовувати. Зараз у нас оголошена тривога - є удари по Харкову», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Раніше у соцмережах повідомили про звуки вибухів в Харкові та Дніпрі.

Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.