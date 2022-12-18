На Харківщині рятувальник підірвався на міні, він у лікарні – Синєгубов

У Харківській області працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій підірвався на міні, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 18 грудня.

«На жаль, у селі Гракове, що в Чугуївському районі, підірвався на міні 32-річний працівник ДСНС, у тяжкому стані госпіталізований до лікарні», – повідомив він.

Голова ОВА додав, що з вересня піротехніки знищили майже 47 тисяч вибухонебезпечних предметів на Харківщині.

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Крім того, напередодні російські війська завдавали артилерійських ударів по прикордонних районах області, зокрема по Стрілечі, Глибокому, Стариці, Вовчанську, Волохівці, Чугунівці, Новомлинську, Дворічній.

«На Куп’янському напрямку під вогнем росіян були райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального. Протягом доби – без постраждалих», – зазначив Синєгубов.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області.