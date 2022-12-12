СБУ ідентифікувала шістьох генералів РФ, які віддавали накази щодо захоплення Харківщини

Правоохоронці встановили особи шістьох представників командування Західного військового округу ЗС РФ, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти ЗСУ на східному фронті, повідомляє Служба безпеки України.

«На початку повномасштабного вторгнення вони віддавали накази російським військам на «прорив» державного кордону України і штурму населених пунктів Харківської області. Крім того, високопосадовці країни-агресора сприяли створенню окупаційних адміністрацій РФ під час тимчасового захоплення частини регіону», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, повідомлено про підозру через «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» та «планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни» таким військовим посадовцям Західного військового округу ЗС РФ:

заступнику командувача генерал-майору Т.Трубієнку,

командувачу 20-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанту А. Іванаєву;

начальнику штабу 20-ї загальновійськової армії А.П’ятаєву,

командувачу 1-ї танкової армії М.Терещенку;

командиру 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії генерал-майору О.Авдєєву;

командиру 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії генерал-майору В.Слєпцову.

«Служба безпеки проводить подальші комплексні заходи щодо притягнення окупантів до відповідальності за злочини проти України», – йдеться в повідомленні.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.