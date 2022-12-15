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Російський обстріл пошкодив складські приміщення в Харкові – Синєгубов

Ілюстраційне фото. Російська ракета в центрі Харкова, листопад 2022 року

Російські війська вчергове обстріляли Харків 15 грудня, повідомила місцева влада. За даними голови обласної військової адміністрації, удари поцілили в Холодногірський район.

«Попередньо, російські окупанти завдали ударів комплексами С-300. Є пошкодження складських приміщень», – заявив голова області.

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За даними Синєгубова, наразі невідомо про постраждалих внаслідок обстрілу, деталі він пообіцяв надати згодом.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив 15 грудня, що російські війська обстрілюють інфраструктурні об’єкти в місті.

Російські війська регулярно обстрілюють Харків та Харківську область.

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