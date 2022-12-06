У Харкові головну новорічну ялинку міста встановлять у метро – Терехов

З міркувань безпеки головну новорічну ялинку Харкова цього року встановлять у метро, а не на центральній площі міста. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів 6 грудня мер Ігор Терехов.

«Ми розуміємо, що йде жорстока війна і ми розуміємо, що коли ми прикрашали нашу красиву ялинку на найбільшій площі Європи – площі Свободи, – це зараз неможливо зробити. Тому було ухвалене рішення прикрашати ялинку на станції метро. Це є безпечно, і тому ми це робимо. Уже вчора ми завезли туди ялинку і будемо її прикрашати», – зазначив він.

30 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці на честь різдвяно-новорічних свят встановлять 12-метрову «символічну ялинку незламності». Вона буде штучною та прикрашеною енергозберігаючими гірляндами, які світитимуться від генератора.

За словами Кличка, неподалік ялинки встановлять точки для підзарядки телефонів та гаджетів, але масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків, атракціонів на Софійській площі не буде.