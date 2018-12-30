У Харкові внаслідок вибуху гранати загинула людина

У Харкові вранці 30 грудня внаслідок вибуху гранати загинув чоловік. Про це повідомили у обласному управлінні поліції.

«На вулиці Зеленодольській було виявлено тіло невідомого чоловіка зі смертельними пораненнями, які він отримав в результаті вибуху гранати», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські виявили на місці події запал ручної гранати РГД-5.

«Слідчі Індустріального відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство», – повідомили у поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого.