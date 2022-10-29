У Харківській області троє мирних жителів поранені внаслідок російських обстрілів – Синєгубов

Троє мирних жителів Харківської області зазнали поранень унаслідок обстрілів російськими військами населених пунктів Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів області протягом минулої доби, повідомив голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі поранення дістали дві жінки 43 і 40 років, а також 60-річний чоловік», – написав Синєгубов у Telegram.

Крім того, унаслідок обстрілів у Вовчанську було пошкоджено господарську споруду, а в Дворічній – житлові будинки, сталися пожежі, додав посадовець.

У результаті наступу на Харківщині у вересні українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова, свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням».

Минулого тижня у Харківській ОВА повідомили, що російські війська продовжують окуповувати трохи менше ніж два відсотки від загальної кількості населених пунктів Харківської області.