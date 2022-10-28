«Приписали» собі Шевченка: СБУ повідомила про російські плакати з Кобзарем на деокупованій Харківщині

В Офісі генпрокурора повідомили, що прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції вилучили докази того, як російські військові намагались впровадити російську освіту на Харківщині.

«У с. Глушківка Куп’янського району у ліцеї правоохоронці виявили російські підручники, накази, датовані періодом окупації, а у кабінеті директора – російський прапор. Також знайдено низку агітаційних плакатів із зображенням письменників РФ різних часів. Пропаганда країни-агресора серед російських діячів «приписала» собі і українського поета Тараса Шевченка. На російськомовному плакаті портрет Кобзаря з написом «Дневник вёл на русском языке», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, вилучене у ліцеї – «чергові докази того, що окупанти намагалися запровадити російські стандарти освіти на Харківщині».

Минулого тижня у Харківській ОВА повідомили, що російські війська продовжують окуповувати трохи менше ніж два відсотки від загальної кількості населених пунктів Харківської області.