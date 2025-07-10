На Харківщині внаслідок російського обстрілу постраждали двоє людей – ОВА

На Харківщині внаслідок російського обстрілу Кіндрашівської громади постраждали двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, війська РФ атакували село Мирне з артилерії.

«Вибухових поранень зазнав 57-річний чоловік. Його госпіталізували з пошкодженням голови та грудної клітини. Також медики на місці надали допомогу 66-річній жінці, яка мала гостру реакцію на стрес», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



