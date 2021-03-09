У дитсадку на Харківщині – спалах гострої кишкової інфекції

У яслах-садку Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області в період з 5 до 9 березня зафіксували шість випадків гострих кишкових інфекцій у дітей, повідомив Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я.

«П’ятеро хворих зареєстровано у першій молодшій групі, один хворий (брат одного із захворілих з першої молодшої групи) – у середній... Основні клінічні прояви захворювання: підвищення температури тіла, рідкі випорожнення, блювота, слабкість», – зазначили у центрі.

Повідомляється, що медики оцінюють стан дітей як середнього ступеня тяжкості – четверо хворих перебувають на амбулаторному лікуванні, двоє – госпіталізовані.

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Протиепідемічні заходи в садку і лабораторні дослідження тривають.

Що стало причиною інфекції не повідомляється.