Жителям деокупованих районів Харківщини почали разово видавати по 1200 грн – Верещук

На звільнених від російських військ територіях Харківщини запустили пілотний проєкт – разову грошову допомогу людям, які були змушені жити під окупацією, повідомила віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram.

«Сьогодні почали платити по 1200 грн кожному готівкою у перших населених пунктах деокупованої Харківщини», – написала вона.

Верещук відзначила Червоний Хрест за фінансову підтримку.

14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківщина звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

17 вересня Верещук звернулася до людей, які прагнуть повернутися у звільнені Ізюм, Балаклію та інші населені пункти області, не поспішати, щоб була можливість провести розмінування і відновлення електро- і газопостачання.