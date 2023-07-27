Влада: війська РФ завдали удару по Куп’янському району – влучили у будинок, є постраждалі

Російські війська вчергове завдали удару по Куп’янському району – постраждали п’ятеро людей, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, російські війська влучили у приватний житловий будинок.

«Близько 21:15 внаслідок обстрілу с. Новоосинове постраждали 5 цивільних: 3 жінки та 2 чоловіків. Одна з жінок госпіталізована із чисельними осколковими пораненнями, іншим постраждалим медики надали допомогу на місці», – написав він у телеграмі.

Армія Росії вже близько двох тижнів проводить штурми по лінії Лиман–Кремінна–Куп’янськ.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.