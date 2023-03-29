Одна людина загинула, одна поранена через обстріл Харківщини – поліція

На Харківщині минулої доби один чоловік загинув, ще один один був поранений через масовані обстріли з боку Росії, повідомила місцева поліція.

За повідомленням, загарбники обстрілювали Куп’янський, Чугуївський, Богодухівський і Харківський райони.

«Минулої доби ворог обстрілював такі населені пункти: Богодухів, Вовчанськ, Дворічна, Стрілеча, Ветеринарне та інші. У місті Богодухів пошкоджені житлові будинки і будівля дитячого садка. На місці прильоту утворилася вирва розміром 3х3 метри. Тілесних ушкоджень зазнав місцевий житель. Його доставили до лікарні. Численних обстрілів окупанти завдавали з мінометів, артилерії і танків по смт Дворічна Куп’янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди», – заявили у поліції.

За даними правоохоронців, у селі Комісарове Куп’янського району з-під завалів господарчої споруди, яка була зруйнована внаслідок російського обстрілу, правоохоронці дістали 47-річного чоловіка, його з тяжкими травмами шпиталізували, але в лікарні він помер.

«У Вовчанську Чугуївського району в результаті обстрілів пошкоджений об’єкт цивільної промисловості та господарчі споруди», – додали в поліції.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.