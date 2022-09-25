На Харківщині через обстріли РФ виникли пожежі на підприємстві та в навчальному закладі. Є поранені

Протягом минулої доби обстрілів з боку РФ зазнали кілька районів Харківщини, є поранені, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

«Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстріли мирного населення Куп’янського, Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Красноградського районів Харківщини. У смт Дворічна Куп’янського району внаслідок обстрілу був пошкоджений та зайнявся заклад освіти. В Чугуївському районі пошкоджено інфраструктуру агропромислового підприємства. У Красноградському районі місцеві чули вибух за межами населених пунктів. Без постраждалих та руйнацій, спрацювали наші повітряні оборонці», – повідомив Синєгубов.

З посиланням на медиків він повідомив, що протягом доби лише в Куп’янському районі госпіталізовано з пораненнями сімох людей. А в Харківському районі на міні підірвався та зазнав поранень 49-річний чоловік.

«Мінна небезпека в області залишається високою. Триває процес розмінування. Піротехніки ДСНС протягом доби обстежили майже 26 га території області та знешкодили 748 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають активні бойові дії», – додав очільник ОВА.

У ДСНС вказують, що рятувальники напередодні мали сім виїздів для ліквідації пожеж, з яких 2 – пов’язані з веденням бойових дій.

Після успішного контрнаступу ЗСУ в регіоні російська армія посилила обстріли Харківщини, які фактично не припиняються з початку повномасштабного вторгнення.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.