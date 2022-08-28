Обстріли Харківщини: минулої доби через російські атаки одна людина загинула, ще дві поранені – ОВА

Внаслідок російських обстрілів Харківщини минулої доби загинула одна людина, ще дві поранені, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, минулої доби були обстріли Харкова, Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів області.

«За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в смт Золочів Богодухівського району одна людина загинула. У смт Донець Ізюмського району одну людину поранено. У смт Слатине госпіталізовано ще одного пораненого« », – написав Синєгубов у телеграмі.

Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, об'єкти промисловості, сталися лісові пожежі.



Олег Синєгубов додав, що вночі обстрілів Харкова не було, але російські війська з території Бєлгородської області запустили дві ракети з території Бєлгородської області – вибухи пролунали біля Травневого та Південного Харківського району. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Харків та область фактично щоденно потерпають від російських обстрілів. За даними обласної прокуратури, станом на 7 серпня через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні станом на 23 серпня підтвердили 5614 випадки загибелі і 7946 поранення цивільних людей через збройну агресію Росії. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, а «за кожною з цих цифр – людина, життя чи здоров’я якої втрачено чи понівечено».