На Харківщині через обстріл РФ поранені двоє цивільних, пошкоджені будинки, об’єкт інфраструктури – ОВА

На Харківщині протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів були поранені двоє людей, повідомив вранці 20 листопада голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби загарбники обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському і Куп’янському районах області.

«Внаслідок обстрілу села Юрченкове Чугуївського району з РСЗВ «Ураган» пошкоджено сільськогосподарську техніку і господарчі споруди. У селі Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу з РСЗВ зазнали поранення і були госпіталізовані цивільні чоловіки 53-х і 74-х років. У селі пошкоджено приватний житловий будинок», – написав Синєгубов.

Він додав, що по селу Подоли Куп’янського району російські війська завдали удару двома керованими авіабомбами, там пошкоджений об’єкт інфраструктури, приватний будинок і господарчі споруди.

Також під ударами РФ перебували, зокрема, Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Синєгубов також повідомив, що 20 листопада близько 05:20 російські війська обстріляля село Кіндрашівка Куп’янського району. Внаслідок цього пошкоджений приватний будинок, господарчі споруди, приватний автомобіль. Попередньо, постраждалих тут немає, зауважив голова ОВА.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.