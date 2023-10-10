Війська РФ вранці завдали ракетного удару по Харківщині, є поранені – влада

Війська РФ вранці завдали ракетного удару по населеному пункту Великий Бурлук, поранені троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару, попередньо ЗРК С-300, по смт Великий Бурлук Куп'янського району. Зазнали поранення троє цивільних людей», – написав він у телеграмі.



Синєгубов уточнив, що постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Медики надають їм необхідну допомогу.

Великий Бурлук розташований за 20 км від кордону з РФ. З лютого до вересня минулого року селище перебувало під російською окупацією.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину, яка межує з РФ і невелика частина якої все ще є окупованою.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.