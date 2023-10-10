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Війська РФ вранці завдали ракетного удару по Харківщині, є поранені – влада

За попередніми даними, для атаки війська РФ використовували ЗРК С-300. Фото ілюстративне

Війська РФ вранці завдали ракетного удару по населеному пункту Великий Бурлук, поранені троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару, попередньо ЗРК С-300, по смт Великий Бурлук Куп'янського району. Зазнали поранення троє цивільних людей», – написав він у телеграмі.

Синєгубов уточнив, що постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Медики надають їм необхідну допомогу.

Великий Бурлук розташований за 20 км від кордону з РФ. З лютого до вересня минулого року селище перебувало під російською окупацією.

Російські війська регулярно обстрілюють Харківщину, яка межує з РФ і невелика частина якої все ще є окупованою.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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