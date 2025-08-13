На Харківщині через атаки російських FPV-дронів загинула одна людина, ще одна поранена – прокуратура

На Харківщині внаслідок ударів російських FPV-дронів загинула одна жінка, ще одна – зазнала поранення, повідомили в обласній прокуратурі 13 серпня.

«Місто Купʼянськ. 13 серпня близько 12:55 вибухове поранення отримала 72-річна жінка. Село Прудянка Харківського району. Сьогодні, орієнтовно о 15:30, пошкоджено приватний будинок. Село Смородьківка Купʼянського району. 12 серпня загинула 72-річна жінка», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.