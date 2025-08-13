Доступність посилання

На Харківщині через атаки російських FPV-дронів загинула одна людина, ще одна поранена – прокуратура

Рятувальники гасять пожежу після російського удару по Харківщині, 30 липня 2025 року
Рятувальники гасять пожежу після російського удару по Харківщині, 30 липня 2025 року

На Харківщині внаслідок ударів російських FPV-дронів загинула одна жінка, ще одна – зазнала поранення, повідомили в обласній прокуратурі 13 серпня.

«Місто Купʼянськ. 13 серпня близько 12:55 вибухове поранення отримала 72-річна жінка. Село Прудянка Харківського району. Сьогодні, орієнтовно о 15:30, пошкоджено приватний будинок. Село Смородьківка Купʼянського району. 12 серпня загинула 72-річна жінка», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

