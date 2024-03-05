Синєгубов: у лікарні померла жінка, яка у лютому постраждала через авіаудар РФ по Харківщині

У лікарні померла одна з двох постраждалих унаслідок російського авіаудару по селу Чорне на Харківщині 15 лютого, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні у лікарні померла 55-річна жінка, яка зазнала поранень 15 лютого внаслідок російського обстрілу села Чорне Куп'янського району. Потерпіла тривалий час перебувала в лікарні у важкому стані», – написав він у телеграмі.

Кількість загиблих унаслідок авіаудару, завданого по Чорному 15 лютого, зросла до 4 людей.

Раніше місцева влада повідомила, що внаслідок влучань російських КАБів у селі Чорне Купʼянського району загинули троє людей. Тоді також повідомлялося про двох постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.