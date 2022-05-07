Генштаб: на Харківщині війська РФ втратили контроль над ще одним населеним пунктом

На Харківщині в результаті наступу ЗСУ російські війська втратили контроль над населеним пунктом Циркуни, повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Війська РФ також намагалися вести наступ у напрямку Вірнопілля (Ізюмський район), але успіху не мали, зазнали втрат та відійшли.



На Донецькому напрямку, за даними Генштабу, війська РФ зосередили основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на Лиман та Сєвєродонецьк.

«Продовжував артилерійські обстріли та нанесення ракетно-бомбових ударів із застосуванням оперативно-тактичної авіації на окремих напрямках. Також, противник намагався взяти під контроль населений пункт Олександрівка, успіху не мав», – йдеться у повідомленні.

У ранковому зведенні 7 травня Генштаб повідомляв, що у районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупанти підірвали три автомобільні мости з метою уповільнення контрнаступальних дій підрозділів сил оборони.

Напередодні повідомлялось про відновлення контролю над 5 населеними пунктами на Харківщині – Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога.