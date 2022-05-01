Через обстріли Харківщини загинули 3 людини, ще 8 поранені – Синєгубов

Через російські обстріли Харківщини загинули три людини, ще вісім поранені, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, російські війська сьогодні обстріляли житлові квартали Харкова, зокрема Салтівку, а по області – Богодухів, Золочів, Малу Данилівку.

«Як і в попередні дні найгарячіше на території Харківщини по Ізюмському напрямку. Тут ворог продовжує спроби вести наступальні дії. Завдяки ефективним діям наших захисників, ці спроби невдалі. Сьогодні російські окупанти вкотре зазнали великих втрат в живій силі і техніці», – написав він у телеграмі.

Олег Синєгубов наголосив, що небезпека обстрілів на Харківщині є дуже високою, і закликав за можливості залишатися в укриттях.

За даними прокуратури області, 1 травня близько 11:30 російські військові з артилерії обстріляли Богодухівську об’єднану територіальну громаду. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль, в якому перебували троє людей, – загинула людина.

В ООН станом на 28 квітня підтвердили загибель 2899 і поранення 3235 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.