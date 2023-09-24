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На Харківщині через російські обстріли поранена цивільна жінка – ОВА

Російські ракети, запущені з Бєлгородської області Росії, летять у напрямку Харкова, 17 вересня 2023 року

На Харківщині через російські обстріли минулої доби поранена цивільна жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Протягом минулої доби ворог із реактивної та ствольної артилерії, мінометів й іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів. У селі Котівка Чугуївського району зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 67 років», – написав він у телеграмі.

За словами Синєгубова, у селі Юрченкове Чугуївського району внаслідок російського обстрілу з РСЗВ пошкоджено близько 10 приватних житлових будинків, зруйновані господарчі споруди, сталися пожежі.

«У місті Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено два приватні житлові будинки, сталася пожежа. Внаслідок обстрілу околиць Куп’янська на відкритій території горіла суха трава», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно атакують українські міста з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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