Поліція Ізраїлю прибула до Умані на період святкування Рош га-Шана – МВС

Поліція Ізраїлю прибула до Умані на період святкування Рош га-Шана, щоб спільно з українськими поліцейськими нести службу в місцях паломництва хасидів, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Вже сьогодні іноземні колеги заступлять на патрулювання разом із українськими поліцейськими та військовослужбовцями Національної гвардії. За добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 8726 паломників-хасидів. Загалом очікується прибуття всього близько 30 тисяч паломників», – повідомили в МВС.

Із 11 вересня в Умані почав діяти особливий режим в’їзду/виїзду, а також пересування містом.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу застеріг громадян Ізраїлю від поїздок до України на Рош га-Шана. Він звернув увагу на відсутність достатньої кількості укриттів в Україні.

Напередодні Центр протидії дезінформації РНБО попередив, що Росія намагається створити собі інформаційне алібі для майбутніх атак по Україні, поширюючи фейки про «теракт в Умані».

«Ворожі ресурси поширюють інформацію, нібито «київський режим» планує влаштувати теракт в Умані, де 15 вересня зберуться десятки тисяч прочан-хасидів для святкування Рош га-Шана. За словами пропагандистів, після теракту українська сторона начебто планує звинуватити Росію у «злочинах проти людяності», – повідомив ЦПД у телеграмі.

Центр протидії дезінформації закликав не піддаватися на російські маніпуляції, реагувати на сигнали повітряної тривоги та довіряти перевіреним джерелам інформації.

Цього року Рош га-Шана припадає на 15-17 вересня.

В Умані є могила цадика Нахмана – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму. Усі євреї, які представляють цю течію хасидизму, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана.

Юдеї, що провели Рош га-Шана в Умані, вірять, що новий рік обов’язково буде для них щасливим.