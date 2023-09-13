«Росія намагається створити собі алібі» – у РНБО відреагували на повідомлення про «підготовку до теракту в Умані»

Центр протидії дезінформації РНБО попереджає, що Росія намагається створити собі інформаційне алібі для майбутніх атак по Україні, поширюючи фейки про «теракт в Умані».

«Ворожі ресурси поширюють інформацію, нібито «київський режим» планує влаштувати теракт в Умані, де 15 вересня зберуться десятки тисяч прочан-хасидів для святкування Рош га-Шана. За словами пропагандистів, після теракту українська сторона начебто планує звинуватити Росію у «злочинах проти людяності», – пише ЦПД у телеграмі.

Центр протидії дезінформації закликає не піддаватися на російські маніпуляції, реагувати на сигнали повітряної тривоги та довіряти перевіреним джерелам інформації.

Цього року Рош га-Шана припадає на 15-17 вересня. За останніми даними Черкаської ОВА, до Умані, попри застереження, прибули понад три тисячі паломників-хасидів. Місцева влада очікує, що до міста можуть прибути до 30 тисяч паломників.

Напередодні прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу застеріг громадян Ізраїлю від поїздок до України на Рош га-Шана. Він звернув увагу на відсутність достатньої кількості укриттів в Україні.

Минулого року СБУ і поліція також рекомендували паломникам-хасидам утриматися від візиту до України через повномасштабну війну. Місцева влада повідомляла, що оскільки паломники все одно прибувають, то в місті облаштували для них 21 укриття.

За даними Об’єднаної єврейської общини України, торік на святкування юдейського нового року (Рош га-Шана) до Умані приїхали понад 23 тисячі хасидів.