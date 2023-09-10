Нетаньягу застеріг ізраїльтян від поїздок до Умані: «забагато єврейської крові пролито в Європі»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу застеріг громадян Ізраїлю від поїздок до України на Рош га-Шана. Про це він заявив 10 вересня, передають місцеві медіа.

«Це надзвичайно небезпечно. Люди мають зрозуміти, що вони наражають себе на небезпеку. Надто багато єврейської крові вже пролито в Європі. Як ми можемо йти на такий ризик?» – цитує голову уряду видання i24News.

Він також заявив про відсутність достатньої кількості укриттів в Україні.

Голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив на початку вересня, що в Умані на Черкащині від 11 до 21 вересня запровадять особливий режим в’їзду й виїзду та пересування містом у зв’язку зі святкуванням Рош га-Шана.

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Цього року Рош га-Шана припадає на 15-17 вересня.

Минулого року СБУ і поліція також рекомендували паломникам-хасидам утриматися від візиту до України через повномасштабну війну. Місцева влада повідомляла, що оскільки паломники все одно прибувають, то в місті облаштували для них 21 укриття.

За даними Об’єднаної єврейської общини України, торік на святкування юдейського нового року (Рош га-Шана) до Умані приїхали понад 23 тисячі хасидів.

Хасиди традиційно приїжджають святкувати його до могили цадика Нахмана в Умані Черкаської області. 2021 року Умань відвідали понад 29 тисяч паломників-хасидів.