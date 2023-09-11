До Умані наразі прибули понад 3000 паломників-хасидів – ОВА

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що на сьогодні до Умані прибули понад три тисячі паломників-хасидів, «попри застереження як на рівні дипломатичних служб, так і обласної військової адміністрації».

За словами посадовця, з 11 вересня в Умані почав діяти особливий режим в’їзду/виїзду, а також пересування містом.

«У мікрорайоні паломництва заборонено продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі, а також продаж і використання піротехнічних засобів, пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю. Комендантська година з 00:00 до 4:00 діє для всіх», – повідомив Табурець.

Запровадження особливого режиму в Умані анонсувалося раніше, він триватиме до 21 вересня.

Напередодні прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу застеріг громадян Ізраїлю від поїздок до України на Рош га-Шана. Він звернув увагу на відсутність достатньої кількості укриттів в Україні.

Голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив на початку вересня, що в Умані на

Цього року Рош га-Шана припадає на 15-17 вересня.

Минулого року СБУ і поліція також рекомендували паломникам-хасидам утриматися від візиту до України через повномасштабну війну. Місцева влада повідомляла, що оскільки паломники все одно прибувають, то в місті облаштували для них 21 укриття.

За даними Об’єднаної єврейської общини України, торік на святкування юдейського нового року (Рош га-Шана) до Умані приїхали понад 23 тисячі хасидів.

Хасиди традиційно приїжджають святкувати його до могили цадика Нахмана в Умані Черкаської області. 2021 року Умань відвідали понад 29 тисяч паломників-хасидів.