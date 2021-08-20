Херсон: поліція відкрила справу через падіння флагштоку

Поліція Херсонської області повідомила про відкриття кримінального провадження через падіння флагштоку, який встановлювали до Дня Незалежності.

Провадження відкрили за двома статтями: «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою» і «службова недбалість».

Флагшток впав при монтажі вранці 20 серпня. За повідомленням місцевих активістів, конструкція впала на автомобіль одного з чиновників. Ніхто не постраждав.

Як повідомив заступник начальника обласного главку поліції Микола Вербицький, попередньою причиною падіння флагштоку, висота якого складає понад 50 метрів, є розірвання одного з утримуючих тросів.

«У ході моніторингу херсонських груп у соціальних мережах поліцейські виявили фотоматеріали, що флагштоком був пошкоджений невідомий автомобіль, який на час огляду місця події там був відсутній. Наразі його власник встановлений, будь-яких звернень від нього до поліції не надходило», – заявили у поліції.

На згаданому флагштоці до Дня Незалежності планували підняти найбільший у Херсонській області прапор України.

На сьогодні споруда флагштоку, встановленого на території музею історії України у Другій світовій війні в Києві є найбільшою в Україні, висота його складає майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

З ініціативи президента Володимира Зеленського до 30-річчя Незалежності України планували встановити загалом щонайменше 17 велетенських флагштоків у різних містах.