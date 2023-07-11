Через обстріл Херсона постраждали 5 людей, зокрема дитина – оновлені дані

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про пʼятьох постраждалих через російські обстріли Херсона у вівторок вдень.



«Серед них – 8-річна дівчинка, в котрої діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. На момент ворожого удару вона знаходилася на подвірʼї будинку. У 68-річного чоловіка – важкі поранення. Йому уламками травмувало голову, шию, грудну клітину, руки та ноги. Двоє людей, 56-річна жінка та 52-річний чоловік, дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Ще один чоловік постраждав у Кіндійці. Усіх потерпілих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу», – повідомив Прокудін у Telegram.

Раніше сьогодні повідомлялось, що російські війська обстріляли житлові квартали Херсона, в тому числі гуманітарний штаб. Влада також попереджала про ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу Херсона.

Крім того, армія РФ у вівторок вдарила з «Градів» по Софіївці Станіславської громади Херсонщини, загинула жінка, ще один чоловік зазнав поранень.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.