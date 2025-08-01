У Херсоні через російський удар загинула жінка – ОВА

У Херсоні внаслідок російського обстрілу вранці 1 серпня загинула жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Орієнтовно о 06:40 російська армія обстріляла з артилерії Дніпровський район Херсона. Через ворожу атаку поранення, несумісні з життям дістала, мама трьох дітей 1974 року народження», – написав Прокудін у телеграмі.

За його словами, життю дітей нічого не загрожує. «Дівчатка 2008, 2010 та 2011 років народження нині перебувають у лікарні – під наглядом наших медиків. У них діагностували гострі реакції на стрес», – додав голова ОВА.

Попередньої доби, повідомив Прокудін, на Херсонщині через російські атаки поранені шість людей.

«Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку і вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди, приватні гаражі та автомобілі», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.