ОГП: війська РФ поцілили по гіпермаркету в Херсоні, є загиблі

Російські війська вранці завдали удару по Херсону, загинули три людини, правоохоронці розпочали кримінальне провадження, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.



«За даними слідства, вранці 3 травня військові рф вчергове здійснили обстріл міста Херсона та населених пунктів області. Внаслідок прицільних ударів по житловим будинкам Дар’ївської громади загинув чоловік. В обласному центрі від атаки по одному з місцевих гіпермаркетів загинуло троє цивільних осіб», – йдеться у повідомленні.



Ще четверо людей поранені, їх госпіталізували. Інформація уточнюється.



За попередніми даними, російські війська здійснили артобстріл – пошкоджені житлові будинки та господарські споруди, лінії електропередач та газопровід, додають в Офісі генпрокурора.

Після деокупації восени минулого року Херсон практично щоденно зазнає російський обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.