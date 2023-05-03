Через обстріл військами РФ житлових будинків на Херсонщині є загиблий – ОВА

Російські окупаційні війська у середу обстріляли Токарівку Дар’ївської громади в Херсонській області, за попередньою інформацією загинула одна людина, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Армія РФ вдарила по Токарівці Дарʼївської громади. Зранку росіяни гатили по житлових будинках. За попередньою інформацією, одна людина загинула. На подвірʼї власного будинку травми несумісні з життям отримав 47-річний чоловік. На місці працюють екстрені служби», – йдеться в повідомленні ОВА у Telegram.

За даними влади, минулої доби російські війська 106 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Херсон атакували 9 разів. Напередодні через російську агресію на Херсонщині четверо людей загинули, семеро – зазнали поранень, серед них 17-річний підліток.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.