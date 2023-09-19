Через артилерійський обстріл Херсона загинула людина, ще двоє поранені – МВС

Унаслідок ранкового артилерійського обстрілу Херсона загинув 49-річний поліцейський, двоє поранені, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



«Вранці в Херсоні внаслідок обстрілу російської артилерії загинув 49-річний сержант поліції. Ще двоє цивільних отримали тяжкі поранення – ворожа арта понівечила тролейбус із пасажирами. Травмованих госпіталізовано», – написав він у телеграмі.



За його словами, також внаслідок російського влучання загорілася складська будівля – рятувальники гасять пожежу площею близько 1000 кв.м.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.