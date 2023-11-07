Мрочко: ту саму територію у Херсоні армія РФ атакує вдруге за вісім днів

Вдруге за вісім днів російська армія РФ б’є ту саму територію у Херсоні, зруйновані склади, повідомив начальник місцевої військової адміністрації Херсона Роман Мрочко.

«Вдруге за вісім днів російська армія вдарила по одній і тій самій території у Херсоні. Зруйновані склади. Вони були порожніми. Люди не постраждали», – написав він у телеграмі.

Люди не постраждали.

У ДСНС раніше повідомляли, що війська РФ вранці атакували Херсон. Внаслідок одного з обстрілів виникла пожежа в будівлі, її вже ліквідували.



За даними ОВА, за минулу добу противник здійснив 84 обстріли Херсонщини, випустивши 558 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА, авіації.

Сили оборони півдня у телеграмі також уточнили, що російські війська протягом доби з БПЛА скинули 22 осколкові боєприпаси по населених пунктах Бериславського району на Херсонщині, жертв немає.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.