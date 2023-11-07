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Мрочко: ту саму територію у Херсоні армія РФ атакує вдруге за вісім днів

Зруйновані склади, які були порожніми. Фото ілюстративне
Зруйновані склади, які були порожніми. Фото ілюстративне

Вдруге за вісім днів російська армія РФ б’є ту саму територію у Херсоні, зруйновані склади, повідомив начальник місцевої військової адміністрації Херсона Роман Мрочко.

«Вдруге за вісім днів російська армія вдарила по одній і тій самій території у Херсоні. Зруйновані склади. Вони були порожніми. Люди не постраждали», – написав він у телеграмі.

Люди не постраждали.

У ДСНС раніше повідомляли, що війська РФ вранці атакували Херсон. Внаслідок одного з обстрілів виникла пожежа в будівлі, її вже ліквідували.

За даними ОВА, за минулу добу противник здійснив 84 обстріли Херсонщини, випустивши 558 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА, авіації.

Сили оборони півдня у телеграмі також уточнили, що російські війська протягом доби з БПЛА скинули 22 осколкові боєприпаси по населених пунктах Бериславського району на Херсонщині, жертв немає.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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