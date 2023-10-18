У Херсоні через вечірні російські обстріли поранені двоє людей – влада

У Херсоні через вечірні обстріли військ РФ постраждали двоє людей, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Чоловіки 1958 і 1969 р.н. отримали поранення під час обстрілу Корабельного району з боку російських окупаційних військ. Обоє ушпиталені на дообстеження. Попередній діагноз – мінно-вибухова травма», – написав він у телеграмі.



Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін ввечері 18 жовтня повідомив, що армія РФ з авіації та артилерії обстріляла Херсонщину. Окрім Херсона, був «приліт» у Ольгівці – там травмований 47-річний місцевий житель, також війська РФ завдали 5 авіаударів по Козацькому – наслідки встановлюються.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.