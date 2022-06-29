Встановлена Москвою адміністрація заявила про підготовку «референдуму» в Херсоні про приєднання до РФ

Встановлена Москвою військова адміністрація, яка керує окупованим українським містом Херсон, заявила, що готується до проведення «референдуму» про приєднання до Росії.

«Так, ми готуємося до референдуму – і ми його проведемо», – сказав у відео, опублікованому в телеграмі, Кирило Стремоусов, який називає себе «заступником голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області.

За його словами, Херсон має стати «повноправним членом» Росії.

Напередодні радниця мера Херсона Ігоря Колихаєва Галина Ляшевська повідомила про його затримання російськими силами. Також цю інформацію проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» підтвердив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в окупації.

26 квітня стало відомо, що російські окупаційні сили призначили своїх «керівників» міста та області. За словами голови Херсонської ОВА, представили так званого «голову Херсонської обладміністрації» Володимира Сальда та «голову Херсонської міської адміністрації» – Олександра Кобця.