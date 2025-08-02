У Херсоні дві людини загинули через російські удари 2 серпня - ОВА

У Херсоні внаслідок російських ударів 2 серпня загинули дві людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Зранку через ворожий обстріл Корабельного району смертельні травми дістала 68-річна жінка. Також внаслідок атак окупантів ще двоє людей поранені. Нині вони отримують всю необхідну медичну допомогу. У Дніпровському районі Херсона росіяни обстріляли житловий будинок. Внаслідок атаки загинув чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої оселі», – йдеться в повідомленні.

Голова ОВА також повідомив, що минулої доби через російські обстріли на Херсонщині одна людина загинула, де’ятеро – були поранені.

«Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.