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Новини | Суспільство

Обстріл військами РФ Херсона – постраждала жінка

Постраждала 66-річна жінка, її життю нічого не загрожує

У Херсонській ОВА повідомили, що у неділю війська РФ здійснили черговий обстріл Херсона, постраждала жінка.

«Через російський обстріл Херсона постраждала 66-річна жінка. Близько 13:00 російська армія завдала удару по житловому кварталу міста. У постраждалої діагностували струс головного мозку та поранення голови. Їй надали медичну допомогу, життю жінки нічого не загрожує», – йдеться в повідомленні ОВА у Telegram.

Раніше влада регіону повідомляла, що минулої доби війська РФ випустили по Херсону 16 снарядів, поцілили на територію суднобудівного заводу міста. Одна людина була поранена.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

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